«Экопром» ищет свидетелей поджога контейнеров в Пскове
На этой неделе вандалы подожгли контейнеры в Пскове на улицах Гражданской, 5а и Советской, 62. В результате данных действий сгорели все контейнеры, которые находились на этих площадках. Об этом сообщает пресс-служба филиала ООО «Экопром».
В компании отметили, что на Гражданской, 5а это уже не первый случай поджога. За последние два года данная площадка с контейнерами сгорала три раза.
В связи с этим компания просит всех, кто располагает какой-либо информацией или записями с видеорегистраторов, написать личное сообщение в группу «Экопрома».
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