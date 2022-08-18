«Экопром» ищет свидетелей поджога контейнеров в Пскове

11:56, 18 августа 2022, ПАИ

На этой неделе вандалы подожгли контейнеры в Пскове на улицах Гражданской, 5а и Советской, 62. В результате данных действий сгорели все контейнеры, которые находились на этих площадках. Об этом сообщает пресс-служба филиала ООО «Экопром».

В компании отметили, что на Гражданской, 5а это уже не первый случай поджога. За последние два года данная площадка с контейнерами сгорала три раза.

В связи с этим компания просит всех, кто располагает какой-либо информацией или записями с видеорегистраторов, написать личное сообщение в группу «Экопрома».