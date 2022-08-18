Псковичка участвует в конкурсе по искусственному осеменению коров

12:38, 18 августа 2022, ПАИ

Жительница Новосокольнического района Марина Посредникова принимает участие в XVI Всероссийском конкурсе по искусственному осеменению коров, пишет газета «Новосокольнический край».

Конкурс проходит с 16 по 19 августа в городе Ижевске Удмуртской Республики, на базе хозяйства АО «Удмуртплем». Всего в нём принимают участие 96 конкурсантов из 60 регионов Российской Федерации, в том числе оператор по искусственному осеменению коров ОАО «Красное знамя» Марина Посредникова.

Участников ждёт состязание в несколько этапов: теоретическая и практическая части, по итогам которых 19 августа состоится торжественная церемония подведения итогов, на которой будет объявлен победитель.