Ремонт улицы Манежной стартовал в Великих Луках
Ремонт улицы Манежной стартовал в Великих Луках 18 августа, сообщил глава города Николай Козловский в своём Telegram-канале.
Подрядчик будет работать на участке дороги от улицы Я. Арно до улицы Революционной. На данный момент ведутся подготовительные работы к снятию асфальтобетонного покрытия.
Ранее Николай Козловский сообщил, что были заключены контракты на ремонт дорог и тротуаров на улицах Манежной, Малышева, Новоселенинской и Дружбы от улицы Гоголя до улицы Вагонной, а также улиц Герцена и Новосокольнической.
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