Ремонт улицы Манежной стартовал в Великих Луках

12:32, 18 августа 2022, ПАИ

Ремонт улицы Манежной стартовал в Великих Луках 18 августа, сообщил глава города Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Подрядчик будет работать на участке дороги от улицы Я. Арно до улицы Революционной. На данный момент ведутся подготовительные работы к снятию асфальтобетонного покрытия.

Ранее Николай Козловский сообщил, что были заключены контракты на ремонт дорог и тротуаров на улицах Манежной, Малышева, Новоселенинской и Дружбы от улицы Гоголя до улицы Вагонной, а также улиц Герцена и Новосокольнической.