Полицейские помогли юным псковичам подготовиться к школе

18:07, 18 августа 2022, ПАИ

В преддверии начала нового учебного года и в рамках акции «Помоги пойти учиться» полицейские и общественники посетили псковские семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову Ирина Петухова и членОбщественного совета при УМВД России по городу Пскову Алексей Караваев поздравили детей с наступающим праздником - Днём знаний, вручили им подарки - канцелярские принадлежности, игрушки, развивающие игры - и пожелали быть дружными, старательными, успешно постигать школьные дисциплины.

В завершение встречи сотрудник полиции напомнила ребятам основы собственной безопасности, правила дорожного движения и нормы поведения в общественных местах.

Юные псковичи поблагодарили гостей за заботу и обещали выполнить все их пожелания, рассказали в ведомстве.