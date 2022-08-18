Центр для повышения конкурентоспособности студентов планируется создать в ПсковГУ

12:46, 18 августа 2022, ПАИ

Концепцию центра компетенций вуза, который будет организован на базе центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ, представила команда университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Новый центр будет направлен на развитие у студентов компетенций для формирования карьерного трека на территории приграничного региона, – рассказала руководитель центра карьеры и трудоустройства Екатерина Гончарова. – Выбор якорного направления деятельности центра компетенций обусловлен особым геополитическим положением Псковской области и статусом вуза: Псковский государственный университет расположен на приграничной территории и является ключевым вузом в регионе».

Целью проекта является повышение конкурентоспособности студентов (будущих выпускников) ПсковГУ на территории приграничья посредством развития компетенций партнёрства и сотрудничества (управление взаимодействием).

Среди основных задач центра компетенций выступающие отметили проведение тестирования уровня развития компетенций у студентов посредством онлайн-площадки РСВ, создание образовательных программ развития компетенций, организацию участия студентов в образовательных мероприятиях с привлечением федеральных и региональных экспертов, а также формирование компетентностной среды. К концу календарного года планируется привлечь к анкетированию до 60 % обучающихся.

Добавим, ПсковГУ уже имеет успешный опыт взаимодействия в сфере образовательных проектов с Белоруссией («Летний университет», «Передовая инженерная школа»). Также в 2022 году состоится открытие на площадке ПсковГУ «Точки кипения» АСИ с международной повесткой.