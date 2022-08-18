Изуродованную табличку в память об участниках войны нашли грибники в лесу под Гдовом

12:58, 18 августа 2022, ПАИ

Изуродованную табличку в память о солдатах Великой Отечественной войны нашли грибники в лесу под Гдовом. Фотографию они опубликовали в сообществе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском», сообщает «КП-Псков».

Автор публикации отметил, что неизвестные пытались сломать табличку, но в итоге только погнули её и поцарапали.

Такие таблички принадлежат поисковому отряду «Неизвестный батальон», который с 2016 года устанавливает их на местах, где погибали солдаты. Доброволец поискового отряда «Неизвестный солдат» Анна Шуняева рассказала изданию, что не понимает, чем табличка могла помешать человеку, «тем более что она находится в лесу и содержит информацию для сохранения исторической памяти».