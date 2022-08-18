Названо число зарегистрированных в России китайских легковых автомобилей

13:22, 18 августа 2022, ПАИ

829,8 тысячи китайских легковых автомобилей зарегистрировано в России. Это 1,8 % от общего числа зарегистрированных в стране легковых машин. Такие данные привело агентство «Автостат».

Специалисты отмечают, что 27,8 % всех китайских автомобилей в России представлены маркой Chery: зарегистрировано 231,1 тысячи машин этого бренда.

Далее идут марки Geely, (159,4 тысячи штук), Lifan (153,2 тысячи штук), Great Wall (118,7 тысячи штук) и Haval (82,4 тысячи штук). На долю легковых автомобилей всех остальных брендов из Китая суммарно приходится чуть более 10 %.