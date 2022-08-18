ФОКОТ у школы №20 в Пскове построят до 20 октября
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) у школы № 20 на улице Текстильной в Пскове достроят до 20 октября, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«К сожалению, предыдущий подрядчик оказался недобросовестным, и администрация была вынуждена расторгнуть контракт. Новый подрядчик уже приступил к работам. До 20 октября комплекс должен быть готов», — отметил сити-менеджер.
В рамках работ планируется обустройство искусственного футбольного поля и беговых дорожек с покрытием из резинокрошки. Также подрядчик сделает площадки для баскетбола и волейбола, воркаут-площадку, трибуны и туалет, доступный для маломобильных граждан. ФОКОТ планируется оградить, установить на территории видеонаблюдение и освещение. Также подрядчик благоустроит прилегающую территорию, сделает проезд и пешеходные дорожки.
Также Борис Елкин посетил школу №20 и проконтролировал ход работ на объекте.
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