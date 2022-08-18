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Общество

Яблочный Cпас на «Вкусной пятнице» РСХБ: в Пскове областной фермер представит летние сорта яблок

 

 

Завтра, 19 августа, в день Яблочного Спаса на «Вкусной пятнице» в офисе Россельхозбанка в Пскове можно будет приобрести яблоки летних сортов, выращенные в молодых садах крестьянско-фермерского хозяйства Елены Гришиной в Палкинском районе Псковской области. Мероприятие пройдет в офисе РСХБ с 11:00 до 15:00 по адресу: Псков, ул. Некрасова, 44 А.

 

«На «Вкусной пятнице» в Россельхозбанке мы будем представлять летние сорта яблок на любой вкус, включая популярные яблоки «Папировка», «Авенариус» с ярким яблочным ароматом, сладкую «Конфетную» и северные плоды под названием «Бумажное» с выраженной кислинкой», – комментирует Елена Гришина.

Также здесь можно будет приобрести повидло домашнего приготовления: яблочное, яблочно-абрикосовое и яблочно-клюквенное.

Елена Гришина заложила сад в дер. Зайцево Палкинского района два года назад. Сейчас в ее хозяйстве более 10 тысяч яблонь и груш. Причем исполнить давнюю мечту о собственном деле на земле глава хозяйства смогла только тогда, когда вышла на пенсию. «Яблоки и груши на площади 9 гектаров я выращиваю без использования химических средств», – с гордостью подчеркивает фермер. Помимо плодового сада, в хозяйстве имеется маточник клоновых подвоев яблони и питомник саженцев яблони, груши, вишни, смородины и рассады клубники.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям – попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. 

Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.

 

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