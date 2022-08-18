Денис Мацуев выступит в Пскове на фестивале Crescendo

14:20, 18 августа 2022, ПАИ

27 и 28 августа в Пскове пройдет музыкальный фестиваль Crescendo с участием знаменитого пианиста Дениса Мацуева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского театра драмы.

27 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится симфонический гала-концерт. Вместе с признанными мастерами – народным артистом РФ, лауреатом Государственной премии РФ Денисом Мацуевым, одним из самых известных российских скрипачей Павлом Милюковым и оперной певицей Ириной Поливановой – на одну сцену поднимутся юные дарования, которым уже покорились главные сцены страны, – 14-летняя виолончелистка Полина Тхай и 11-летний пианист Лев Бакиров, лауреаты всероссийских и международных конкурсов молодых исполнителей. В программе – сочинения Яна Сибелиуса (1865–1957), Йозефа Сука (1874–1935), Дмитрия Шостаковича (1906–1975) и других выдающихся композиторов. Денис Мацуев исполнит концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева (1891–1953). Сопроводит программу гала-концерта Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Николая Хондзинского.

28 августа в 17:00 зрителей приглашают в Зеленый театр на концерт «И классика, и джаз». В джем-сейшене с пианистом Мацуевым выступят его партнеры по джазу – музыканты разных поколений, от совсем юных до признанных мэтров: заслуженный артист России, ведущий джазовый контрабасист страны Андрей Иванов, барабанщик Александр Зингер, домристка Екатерина Мочалова, дети – лауреаты Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Андрей Зайцев (кларнет) и Софья Тюрина (саксофон). «Классика и джаз – это две страсти, которые определяют мое пианистическое кредо. Импровизация, синтез различных направлений в музыке, слияние ярких симфонических аранжировок с современной джазовой ритмикой, разговор с друзьями и публикой о собственных чувствах через музыку», – говорит Денис Мацуев.

Фестиваль Crescendo является значимым событием для Псковской области как в культурном, так и в социальном аспекте: билеты на все мероприятия фестиваля для зрителей бесплатные и в первую очередь передаются в социальные организации, работающие с инвалидами, беженцами, пенсионерами и другими гражданами, нуждающимися в социальной поддержке.

Также зрители смогут получить бесплатные пригласительные билеты в кассах Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина (ул. Пушкина, 13) и Псковской областной филармонии (ул. Некрасова, 24) начиная с субботы 20 августа. Один человек сможет взять не более двух билетов на каждое мероприятие.

Касса Псковского театра драмы работает ежедневно с 9:30 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 15:30). Касса Псковской областной филармонии работает с 11:00 до 19:00 со среды по пятницу и с 11:00 до 18:00 в субботу и воскресенье (перерыв с 15:00 до 16:00).

Музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов. Главная цель фестиваля – представить публике юных талантливых исполнителей и продемонстрировать творческий потенциал современной отечественной музыкальной культуры.

Участники Crescendo – молодые, но уже всемирно известные музыканты. Хедлайнером фестиваля с момента его основания является народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, пианист с мировым именем Денис Мацуев.

Фестиваль был создан в 2005 году. Примечательно, что идея представить новое поколение российских виртуозов публике в регионах родилась именно на Псковской земле.

С 2009 по 2017 годы Псков был обязательной точкой на карте Crescendo. Под патронажем Андрея Турчака, тогда занимавшего пост губернатора, а ныне – первого вице-спикера Совета Федерации, традиция проведения фестиваля являлась непрерывной. В 2021 году, после четырехлетнего перерыва, благодаря содействию Андрея Турчака фестиваль Crescendo в Пскове был возрожден и снова стал ежегодным.