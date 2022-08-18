Опочецкому зооприюту выделят территорию для содержания и выгула собак

15:57, 18 августа 2022, ПАИ

Опочецкому приюту для бездомных животных «Хочу жить» могут выделить территорию для содержания и выгула собак. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Псковской области Александр Козловский.

Приют находится в деревне Антоново, в 15 километрах от Опочки — на территории дома руководителя приюта Елены Чиковой. В вольерах содержится порядка 100 кошек и собак.

«Это, безусловно, доставляет определённые неудобства соседям. Нужна отдельная территория для содержания и выгула животных. С главой района Юрием Ильиным подумаем, как можно помочь», - сказал депутат.

Он также отдельно отметил, что зоозащитники района регулярно на местном уровне проводят акции по сбору помощи животным. Активисты «Дома добра» уже два года проводят акцию «Верные друзья», собранную помощь передают в приют.

Напомним, что до 18 августа в Псковской области проходила акция партии «Единая Россия» «Лучший друг», в рамках которых любой желающий мог принести в партийные отделения рис, гречку, сухой корм, консервы, медикаменты, пеленки, поводки, миски и другую помощь для животных, которые передаются зооприютам области.