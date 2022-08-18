Волонтёры ПсковГУ помогли приюту «Лесопилка»

15:20, 18 августа 2022, ПАИ

Добровольцы волонтерского центра ПсковГУ в день защиты бездомных животных посетили приют «Лесопилка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Активисты собирали опилки, складывали дрова и проводили время с подопечными приюта.

За несколько дней до выезда на базе ПсковГУ прошел мастер-класс по изготовлению мягких игрушек для собак, которые вместе с собранными продуктами волонтеры передали приюту.