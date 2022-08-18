Что преподавали в XX веке в псковском училище, рассказали в госархиве

15:15, 18 августа 2022, ПАИ

Об особенностях обучения в среднем сельскохозяйственном училище Пскова рассказали в Государственном архиве Псковской области. Фотографии архивных документов опубликованы в Telegram-канале архива.

В училище псковичи изучали Закон Божий, русский язык, немецкий язык, арифметику, алгебру, черчение, рисование, историю, географию и геометрию. Помимо общеобразовательных предметов, в училище изучали земледельческие орудия и машины, сельскохозяйственные технологии, растениеводство, лесоводство, огородничество, плодоводство, животноводство, ветеринарию, сельскохозяйственную экономию и счетоводство.

Также в госархиве рассказали о распорядке дня учащихся. Так, подъем и молитва у них были в семь часов утра, в 7:30 – утренний чай, в восемь ребята начинали готовиться к урокам.

Занятия продолжались с 8:00 до 14:30 с получасовым перерывом на завтрак. Далее до 15:00 следовала прогулка, в 15:30 - обед, а с 15:30 до 17:00 - снова прогулка. До семи часов вечера учащиеся готовили домашние задания, потом ужинали и после вечерней молитвы, в 22:00, ложились спать.

В марте 1902 года Государственный совет принял решение об учреждении вблизи Пскова среднего сельскохозяйственного училища. Открыто учебное заведение было в 1903 году, директором стал Владимир Баудер. В 1903 году на первый курс было принято 33 ученика, из них восемь казенных стипендиатов и один земский 27 учащихся жили в пансионе при училище.

Это училище стало восьмым земледельческих ссузом, находящимся в ведении Министерства земледелия и государственных имуществ. «Недостаток в учебных заведениях этого типа вообще и полное отсутствие их в многочисленных губерниях северо-западной России, <...> побудило Министерство земледелия и Государственных имуществ еще в 1895 году поднять вопрос об учреждении в Псковской губернии <...> среднего сельскохозяйственного училища среднего типа», — писали в 1902 году в «Вестнике Псковского губернского земства».

Сотрудники псковского госархива призвали псковичей, предки которых учились в данном учебном заведении, делиться своими воспоминаниями. «Не так давно мы размещали информацию о Мариинской женской гимназии. Какими удивительно богатыми и яркими оказались комментарии. Откликнулись потомки тех, кто учился в данной гимназии. Возможно, и сейчас нам удастся отыскать тех, чьи семьи связаны с историей сельскохозяйственного училища», — написали в госархиве.