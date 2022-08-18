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Общество

Темпы производства грузовиков сократились в России

Темпы производства грузовых автомобилей сократились в России за шесть месяцев этого года, сообщает агентство «Автостат инфо».

По данным аналитиков, объём выпуска грузовых автомобилей, включая машины категории N1 (лёгкий коммерческий транспорт полной массой до 3,5 тонны), за январь-июнь 2022 года снизился на 17,7 % в годовом сравнении и составил 67,5 тысячи единиц техники.

Выпуск отечественных грузовых автомобилей в первом квартале этого года упал на 7 %, до отметки в 59 тысяч машин. А выпуск грузовых автомобилей иностранных марок в стране за истекшие полгода упал на 54 %. В годовом сравнении это 8,5 тысячи штук.

Специалисты также подсчитали, что за первое полугодие в России продали 37 714 новых грузовых машин. Это на 17 % меньше, чем было реализовано за аналогичный период 2021 года (45 245 единиц).

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