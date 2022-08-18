В Калининградскую область перебросили три самолета МиГ-31 с ракетами «Кинжал»
В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сообщило Минобороны.
«Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что «МиГи» будут круглосуточно нести боевое дежурство.
В ходе полета, как добавили в министерстве, «отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота».
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