В Калининградскую область перебросили три самолета МиГ-31 с ракетами «Кинжал»

16:01, 18 августа 2022, ПАИ

В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сообщило Минобороны.

«Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что «МиГи» будут круглосуточно нести боевое дежурство.

В ходе полета, как добавили в министерстве, «отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота».