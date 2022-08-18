ВИДЕОФАКТ Застольную песню исполнили в медиацентре ПАИ
Солистка Сербского национального театра Мария Айан и солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Хромов исполнили застольную песню из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.
Сегодня артисты стали гостями медиацентра Псковского агентства информации. Они рассказали о среднестатистическом посетителе оперы, ответили на вопрос, интересуется ли оперой молодое поколение, и раскрыли некоторые секреты фестиваля.
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