Молодые полицейские приняли присягу в Пскове

17:27, 18 августа 2022, ПАИ

Группа слушателей центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Молодые полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы России, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Присягу принял начальник центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области Владимир Куприянов.

Традиционно собравшимся на плацу центра юношам и девушкам пожелали с честью и достоинством нести высокое звание полицейского, добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи.

В ближайшее время молодые полицейские приступят к выполнению своих обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.