ФОТОФАКТ Замурованный в стене

16:42, 18 августа 2022, ПАИ

Банкомат в Плюссе замуровали в стене дома. 17 августа многие жители Плюссы не смогли снять наличные, так как обнаружили на месте банкомата кирпичную кладку, пишет районная газета «Плюсский край».

Как отмечается в сообщении, банкомат демонтировали из-за того, что он устарел, а установки нового в планах учреждения нет. При этом официального подтверждения от банка пока нет.

После демонтажа этого банкомата в одном из расположенных поблизости банкоматов образовалась большая очередь. «Очередь шумела, затрудняя при этом проход тем, кто пришел в магазин за товаром. Пожилые люди у банкомата задерживались надолго, смущенно извинялись, что с сенсорным устройством им тяжело справляться», — рассказали местные жители.