Михаил Ведерников: Псковский район находится в «зелёной зоне» среди муниципалитетов

16:46, 18 августа 2022, ПАИ

В рамках рабочей поездки в Псковский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с руководством и активом муниципалитета. На ней присутствовали руководители управлений правительства области, региональных комитетов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников поблагодарил команду района за сплоченность и профессионализм. «С 2018 года на развитие муниципалитета привлечено 2,5 млрд рублей. Это действительно много. Я искренне надеюсь, что мы с вами такими же темпами будем работать и дальше, максимально используя возможности, которые дает федеральный центр, а также те, которые есть на региональном уровне», - отметил губернатор.

Отдельно глава региона остановился на работе с территориальными общественными самоуправлениями. В Псковском районе уже зарегистрировано 21 ТОС. Губернатор напомнил — это один из действенных инструментов развития территорий. В следующем году на грантовую поддержку ТОС в области планируется выделить не менее 50 млн рублей.

Глава района Наталья Федорова в свою очередь поблагодарила Михаила Ведерникова за то внимание, которое оказывается району. В качестве примера она привела запуск новых катеров на Талабские острова. Это позволило увеличить пассажиропоток между материком и островами в три с половиной раза. «Катера большие, комфортные», - заметил глава региона.

В ходе общения с губернатором директор районного Центра развития творческих детей и молодежи Татьяна Васильева спросила о планах по строительству современной спортивной площадки в деревне Середка. Михаил Ведерников подтвердил — площадка в населенном пункте появится в этом году по программе «Газпром — детям».

«Подрядчик там надежный, строят они быстро, качественно. Будет большой многофункциональный стадион с освещением», - подчеркнул губернатор.

Глава Тямшанской волости Александр Юхно рассказал, что в Тямше недавно было создано ТОС, которое активно включилось в благоустройство территории — уже установлены новые скамейки, проводится посев газонов. Он спросил, каково максимальное количество средств в рамках грантовой поддержки проектов ТОС в следующем году.

Губернатор подчеркнул, что максимальные размеры грантов планируется увеличить до 500 тысяч рублей. «Полмиллиона — достойная сумма. Нам не жалко денег на это направление, потому что ТОС решает те проблемы, которые волнуют жителей на местах», - сказал Михаил Ведерников.

Один из вопросов касался качества водоснабжения в Середке. Глава региона отметил, что эта ситуация ему хорошо знакома. Правительство области прорабатывает комплексное решение вопроса.

«В ближайшее время будет готова проектно-сметная документация, в следующем году мы планируем начать строительство станции очистки воды. Стоимость объекта значительная — около 70 млн рублей», — заметил Михаил Ведерников.

В рамках встречи прозвучали вопросы о газификации населенных пунктов, развитии внутреннего туризма, поддержке молодёжи.

«Псковский район в надёжной «зелёной зоне» среди муниципалитетов. Я рассчитываю, что так и будем работать дальше. Действительно много сделано, много предстоит. Все возможности, которые есть, надо максимально использовать во благо района», - подытожил губернатор.