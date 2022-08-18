Фотографиями гигантских грибов делятся псковичи
Фотографиями гигантских грибов делятся псковичи в социальных сетях. Один из местных жителей разместил в группе любителей «тихой охоты» снимки необычайно крупных лисичек.
«Лисички-гиганты. Находили и большего размера, только не фоткали», — рассказал мужчина.
Другой участник сообщества рассказал, что многие грибы сейчас в лесу червивые, но немного набрать ему всё-таки удалось. Мужчина пожелал всем хорошего «улова» и поделился фотографией огромного гриба.
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