Фотографиями гигантских грибов делятся псковичи

16:53, 18 августа 2022, ПАИ

Фотографиями гигантских грибов делятся псковичи в социальных сетях. Один из местных жителей разместил в группе любителей «тихой охоты» снимки необычайно крупных лисичек.

«Лисички-гиганты. Находили и большего размера, только не фоткали», — рассказал мужчина.

Другой участник сообщества рассказал, что многие грибы сейчас в лесу червивые, но немного набрать ему всё-таки удалось. Мужчина пожелал всем хорошего «улова» и поделился фотографией огромного гриба.