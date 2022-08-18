Вещи из личной коллекции привезла в псковский музей дочь Всеволода Смирнова

17:55, 18 августа 2022, ПАИ

В преддверии открытия выставки, посвященной 100-летию со дня рождения архитектора-реставратора, кузнеца и художника Всеволода Смирнова, Псковский музей-заповедник посетила его дочь Ирина Ларионова. Она привезла вещи из личной коллекции, которые впоследствии будут представлены на выставке 9 сентября. Об этом сообщается в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Вместе с генеральным директором Псковского музея-заповедника Светланой Мельниковой дочь Всеволода Смирнова совершила прогулку по музейным объектам и посетила Палаты у Сокольей башни. Там Ирина Ларионова передала привезённые вещи музейщикам.

«Чем больше я общалась с дочерью Всеволода Петровича, тем больше я узнавала для себя невероятных историй человеческих судеб. Но главное, я поняла – каждый в этой жизни покоряет свой Эверест. Человеку даётся одна жизнь, и по ней он может просто пройти, не оставив ничего, а может, действительно, забраться на вершины», – поделилась Светлана Мельникова.

Ирина Ларионова унаследовала творческий талант отца и связала свою жизнь с искусством и реставрацией. Вещи, которые она привезла с собой, отражают разные периоды жизни семьи Смирновых. Например, фотографии и дневник относятся к военным годам Всеволода Петровича, фрагменты росписи каминов – время, когда Ирина, вместе со своим отцом, изготавливала каминные принадлежности. Среди экспонатов есть и книга о муже Ирины Ларионовой, который неоднократно приезжал в Псков и дружил с Всеволодом Смирновым, отметили в музее.

«Я привезла вещи, которые символизируют очень близкий семейный круг. Эти вещи показывают, чему он меня научил на своем примере. Отец всю жизнь получал удовольствие от жизни, даже несмотря на войну, поэтому я хочу показать то, что передаёт его личность и характер», - прокомментировала Ирина Ларионова.

Переданные предметы можно будет увидеть на выставке уже 9 сентября.