Камеры видеонаблюдения устанавливают в себежских автобусах

17:39, 18 августа 2022, ПАИ

В Себеже устанавливают камеры видеонаблюдения в автобусах для обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщает районная газета «Призыв» со ссылкой на руководителя Себежского филиала «Псковпассажиравтотранс» Любовь Устенко.

«В связи с требованиями безопасности пассажиров и контролированием пассажиропотока ведётся работа по установке видеокамер. Семь автобусов из 30 уже оснащены камерами», - рассказала руководитель филиала.

С 1 сентября себежский «Псковпассажиравтотранс» переходит в режим учебного дня и расписание автобусов изменится.