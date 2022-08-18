Из России в Финляндию, Эстонию и Латвию уехало 68 тысяч машин, приехало 63 тысячи

17:31, 18 августа 2022, ПАИ

С 15 июля по 15 августа из России в Финляндию, Эстонию и Латвию выехало 10 439 грузовых автомобилей, выполняющих международные перевозки. В обратном направлении проследовало 15 215 машин. Границы в сторону Европы также пересекло 67 723 легковых автомобиля. В Россию въехало 62 862 машины, сообщает Северо-Западное таможенное управление.

За месяц органы СЗТУ возбудили 2 689 дел об административных правонарушениях, выявленных при пересечении границы.

Россия отменила коронавирусные ограничения на границе в середине июля. Но уже с сентября Финляндия намерена ограничить количество виз, выдаваемых российским туристам, а Эстония и Латвия ограничивают въезд для россиян.