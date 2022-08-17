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Спорт

Итоги спартакиады пенсионеров подвели в Псковской области

VII спартакиада пенсионеров Псковской области прошла с 16 по 18 августа. В соревнованиях приняли участие 54 человека из 15 районов и городов. Об этом сообщает региональный комитет по спорту в Telegram.

Спартакиаду провели среди мужчин и женщин по шести видам спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс.

Победителями в личном первенстве стали:

Плавание - дистанция 50 метров вольный стиль:

  • среди мужчин до 70 лет - Николай Стражин (Псков)
  • среди мужчин после 70 лет - Анатолий Зражва (Великие Луки)
  • среди женщин до 70 лет - Евгения Исмаилова (Себежский район)
  • среди женщин после 70 лет - Людмила Баженова (Порховский район)

Легкая атлетика - дистанция 1000 метров:

  • в категории мужчины до 70 лет - Виктор Громов (Псков)
  • в категории мужчины после 70 лет - Анатолий Шитиков (Опочецкий район)
  • в категории женщины до 70 лет - Людмила Силина (Палкинский район)
  • в категории женщины после 70 лет - Анна Морозова (Опочецкий район)

Настольный теннис:

  • среди мужчин - Александр Антоненко (Псков)
  • среди женщин - Вера Тысятова (Псков)

Пулевая стрельба:

  • среди мужчин – Валерий Ершов (Великолукский район)
  • среди женщин – Евгения Исмаилова (Себежский район)

Дартс:

  • среди мужчин – Александр Борисов (Псков)
  • среди женщин – Вера Тысятова (Псков)

Шахматы:

  • среди мужчин – Сергей Кудряшов (Псков)
  • среди женщин – Наталья Полякова (Псков).
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