Итоги спартакиады пенсионеров подвели в Псковской области
VII спартакиада пенсионеров Псковской области прошла с 16 по 18 августа. В соревнованиях приняли участие 54 человека из 15 районов и городов. Об этом сообщает региональный комитет по спорту в Telegram.
Спартакиаду провели среди мужчин и женщин по шести видам спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс.
Победителями в личном первенстве стали:
Плавание - дистанция 50 метров вольный стиль:
- среди мужчин до 70 лет - Николай Стражин (Псков)
- среди мужчин после 70 лет - Анатолий Зражва (Великие Луки)
- среди женщин до 70 лет - Евгения Исмаилова (Себежский район)
- среди женщин после 70 лет - Людмила Баженова (Порховский район)
Легкая атлетика - дистанция 1000 метров:
- в категории мужчины до 70 лет - Виктор Громов (Псков)
- в категории мужчины после 70 лет - Анатолий Шитиков (Опочецкий район)
- в категории женщины до 70 лет - Людмила Силина (Палкинский район)
- в категории женщины после 70 лет - Анна Морозова (Опочецкий район)
Настольный теннис:
- среди мужчин - Александр Антоненко (Псков)
- среди женщин - Вера Тысятова (Псков)
Пулевая стрельба:
- среди мужчин – Валерий Ершов (Великолукский район)
- среди женщин – Евгения Исмаилова (Себежский район)
Дартс:
- среди мужчин – Александр Борисов (Псков)
- среди женщин – Вера Тысятова (Псков)
Шахматы:
- среди мужчин – Сергей Кудряшов (Псков)
- среди женщин – Наталья Полякова (Псков).
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