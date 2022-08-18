Перекрёсток Фабрициуса - Металлистов перекроют в Пскове с 22 августа

17:58, 18 августа 2022, ПАИ

Перекресток улиц Яна Фабрициуса и Металлистов в Пскове закроют для движения автотранспорта с 22 августа по 1 ноября. Причина - проведение ремонтных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Подрядная организация выполнит замену инженерных сетей в рамках капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда.