Члены профсоюзов и Общественной палаты Псковской области станут наблюдателями на выборах 11 сентября

18:58, 18 августа 2022, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали сегодня, 18 августа, руководители Псковского областного совета профсоюзов и Общественной палаты Псковской области в целях обеспечения наблюдения за ходом голосования на выборах 11 сентября 2022 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, профсоюзы региона объединяют более 50 тысяч членов, это самая активная часть гражданского общества с различными политическими взглядами, и каждый член профсоюза делает выбор, исходя из собственных убеждений. С целью максимальной гласности, открытости и прозрачности избирательной системы, профсоюзы активно включаются в процесс наблюдения и контроля за выборным процессом.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов обратился к некоторым гражданам, которые говорят, что «не выбирали, не согласны, не так проходил процесс голосования», чтобы они делали ответственный выбор, участвовали в электронном дистанционном голосовании или приходили на избирательные участки в единый день голосования 11 сентября 2022 года.