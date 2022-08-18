Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» и Глава Великих Лук обсудили ход догазификации в городе
В Великих Луках состоялась рабочая встреча генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Псков» Олега Басникова с главой города Николаем Козловским. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба «Газпром газораспределение Псков».
Стороны обсудили ход догазификации в городе, возможность перевода многоквартирных домов населенного пункта с сжиженного на сетевой газ, а также проинспектировали работы по прокладке газовых сетей.
К настоящему времени от жителей Великих Лук принято более 1,7 тыс. заявок на догазификацию, 96% переведены в договоры. До границ более 750 участков построены сети.
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Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» и Глава Великих Лук обсудили ход догазификации в городе
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