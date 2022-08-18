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О преобразованиях в округе №13 рассказал Борис Елкин

Борис Елкин и Галина Невалённая прошли по дворам округа №13. Фото Telegram

О преображении округа №13 рассказал в Telegram глава администрации Пскова Борис Елкин. Неравнодушие жителей и поддержка депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной придает этому хороший импульс, считает глава. Вместе с Галиной Ивановной он осмотрел дворы, где в этом году проведено благоустройство.

«На Новоселов, 38 обустроена парковка и отремонтирован проезд по программе «Формирование комфортной городской среды». Собственники хотят облагородить и зеленую зону. Для этого планируют создать ТОС. Это хорошее подспорье: можно получить не менее 250 тысяч рублей при условии регистрации до октября. По примеру соседей готов пойти и дом №40.

На Труда, 53 Администрация смонтировала одну из 38 новых детских площадок. Кроме того, запланирован ремонт детского комплекса у церкви на пересечении улиц Труда и Первомайской», - сообщил Борис Елкин.

Кроме того, в округе продолжается восстановление улично-дорожной сети. В этом году начался ремонт улицы Труда, а на улице Школьной приводят в порядок тротуар.

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