О преобразованиях в округе №13 рассказал Борис Елкин

22:20, 18 августа 2022, ПАИ

О преображении округа №13 рассказал в Telegram глава администрации Пскова Борис Елкин. Неравнодушие жителей и поддержка депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной придает этому хороший импульс, считает глава. Вместе с Галиной Ивановной он осмотрел дворы, где в этом году проведено благоустройство.

«На Новоселов, 38 обустроена парковка и отремонтирован проезд по программе «Формирование комфортной городской среды». Собственники хотят облагородить и зеленую зону. Для этого планируют создать ТОС. Это хорошее подспорье: можно получить не менее 250 тысяч рублей при условии регистрации до октября. По примеру соседей готов пойти и дом №40.

На Труда, 53 Администрация смонтировала одну из 38 новых детских площадок. Кроме того, запланирован ремонт детского комплекса у церкви на пересечении улиц Труда и Первомайской», - сообщил Борис Елкин.



Кроме того, в округе продолжается восстановление улично-дорожной сети. В этом году начался ремонт улицы Труда, а на улице Школьной приводят в порядок тротуар.