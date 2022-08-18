Треть россиян руководствуется гороскопами во время принятия важных решений

22:39, 18 августа 2022, ПАИ

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Россияне катастрофически верят гороскопам.

Около 29 процентов граждан России могут передумать покупать машину или менять работу, если на то укажет астрологический прогноз. Об этом пишет Telegram-канад «Лента дня». Люди могут доверить звёздам выбор даты собеседования, день зачатия ребёнка или другого важного события.

Два процента даже готовы отказаться от работы с человеком нелюбимого знака зодиака.