Треть россиян руководствуется гороскопами во время принятия важных решений
Россияне катастрофически верят гороскопам.
Около 29 процентов граждан России могут передумать покупать машину или менять работу, если на то укажет астрологический прогноз. Об этом пишет Telegram-канад «Лента дня». Люди могут доверить звёздам выбор даты собеседования, день зачатия ребёнка или другого важного события.
Два процента даже готовы отказаться от работы с человеком нелюбимого знака зодиака.
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