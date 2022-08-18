Великолучан попросили помочь подготовить плавсредства на Ловати ко Дню города

23:21, 18 августа 2022, ПАИ

27 августа в День города Великие Луки на акватории реки Ловать запланировано интересное событие – водный парад плавательных средств «Петровская флотилия». Великолучан попросили помочь украсить плавательные средства к празднику.

«Уважаемые Великолучане! Городской Дом Культуры им.Ленина просит Вас оказать помощь в украшении плавательных средств. Для этого необходимо, у кого есть возможность, принести садовые живые цветы 26 августа к 18:00 на летнюю эстраду», – написал на своей странице ВКонтакте депутат великолукской гордумы Николай Андросович.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 89113554082.