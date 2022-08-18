Псков сегодня побил температурный рекорд 1996 года
В Пскове побит температурный рекорд. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
18 августа абсолютный максимум температуры воздуха составил +32,1 градус, побив рекорд 1996 года. Тогда в этот день было +29,5 градусов.
Как отметила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова, в целом август этого года по температурным режимам похож на август 1996 года.
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