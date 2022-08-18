В результате столкновения с лосем пострадал один человек и повреждены два автомобиля

23:36, 18 августа 2022, ПАИ

В Струго-Красненском районе у деревни Ротный Двор произошло столкновение автомобиля с лосем, с последующим столкновением со встречным автомобилем.

По предварительным данным, один автомобиль допустил столкновение с лосем, в результате чего его откинуло под встречную машину.

В результате ДТП пострадал один человек. Лось погиб.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, егерь, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.