В результате столкновения с лосем пострадал один человек и повреждены два автомобиля
В Струго-Красненском районе у деревни Ротный Двор произошло столкновение автомобиля с лосем, с последующим столкновением со встречным автомобилем.
По предварительным данным, один автомобиль допустил столкновение с лосем, в результате чего его откинуло под встречную машину.
В результате ДТП пострадал один человек. Лось погиб.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, егерь, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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18 августа 2022
В результате столкновения с лосем пострадал один человек и повреждены два автомобиля