Оперный певец Пласидо Доминго мог быть клиентом сексуальной секты

23:43, 18 августа 2022, ПАИ

Испанский оперный певец Пласидо Доминго мог быть клиентом секты в Аргентине, которая, помимо прочего, занималась сексуальной эксплуатацией женщин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету El País.

По ее информации, преступная сеть была ликвидирована в Аргентине на прошлой неделе. В ходе перехваченных телефонных разговоров по запросу местного судьи можно услышать голос человека, которым якобы является тенор. Во время беседы мужчина разговаривает с женщиной, которой объясняет, как должна состояться встреча. Затем женщина общается по телефону с лидером секты. Когда именно состоялись данные разговоры, не уточняется.

При этом издание отмечает, что Доминго не предъявлено никаких обвинений, однако, как уточняют источники, следователям еще предстоит «просмотреть огромное количество бумажной и цифровой документации». Газета пыталась связаться с певцом напрямую и через его окружение, однако пока не получила ответа.

Отмечается, что женщины, попавшие в секту, соглашались предоставлять услуги сексуального характера состоятельным предпринимателям, артистам и политикам. Взамен они получали «очки» для продвижения вверх по шкале, составленной лидером. Главарь группировки находился на вершине этой пирамиды. Также в рамках секты существовала хорошо спланированная система по привлечению средств.

В 2019 году агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что Доминго обвиняют в неподобающем поведении 11 женщин, включая американскую певицу Анджелу Тернер Уилсон. Утверждалось, что подобные случаи якобы имели место в разное время с 1980-х годов. В 2020 году 81-летний исполнитель принес извинения женщинам, обвинившим его в сексуальных домогательствах.