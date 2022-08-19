Сияние, кометы и злые ежи: ночными фотографиями делятся псковичи

07:16, 19 августа 2022, ПАИ

Жители Пскова минувшей ночью наблюдали яркое северное сияние. Оно стало последствием очередной вспышки на Солнце.

18 августа мощность магнитной бури, по оценкам специалистов, достигла шести баллов из девяти возможных.



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов







Пока некоторые метеочувствительные псковичи страдали от головных болей и других негативных последствий космической непогоды, псковские астролюбители наблюдали за северным сиянием.

Псковский астрофотограф Петр Митрофанов запечатлел северное сияние в деревне Пески Псковского района. «Его было заметно визуально около полуночи 18-19 августа», — написал пскович в группе «АстроПсков».

Пскович Михаил Прохоренко, также увлекающийся астрофотографиями, в эту ночь застал полярное сияние около деревни Кусва.

Помимо яркого неба на его фотографии также попала комета.

Кроме того, в объектив фотографа в эту ночь попал крайне недовольный, но очень смелый ёж.

«В обиду себя не даст. После причинённых мной беспокойств он уполз в канаву, где начал явственно чавкать: видимо, доедал предыдущего велосипедиста», — отметил пскович.

Фотографии полыхающего полярным сиянием звёздного неба выложил на свою личную страницу и пскович Андрей Алексеев. Он отметил, что застал северное сияние в диапазоне между 23:54 и 23:58.