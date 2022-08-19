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Происшествия

Украсть за 15 минут: псковичка просит похитителя вернуть ей велосипед

Оставленный на 15 минут в подъезде велосипед украли из деревни Борисовичи Псковского района. О пропаже транспортного средства его хозяйка написала в группе «Инцидент Псков». 

Она рассказала, что велосипед украли 19 августа в 19:00 из первого подъезда в доме № 8 пол улице Венской. Девушка отметила, что оставила «железного коня» в подъезде всего на 15 минут, а когда вернулась, его уже не было. 

«Если кто-то что-нибудь видел, сообщите, пожалуйста (8 (911) 356-71-54)», — написала псковичка. Она отметила, что уже написала заявление в полицию и попросила вора вернуть велосипед на прежнее место.

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