Украсть за 15 минут: псковичка просит похитителя вернуть ей велосипед

08:48, 19 августа 2022, ПАИ

Оставленный на 15 минут в подъезде велосипед украли из деревни Борисовичи Псковского района. О пропаже транспортного средства его хозяйка написала в группе «Инцидент Псков».

Она рассказала, что велосипед украли 19 августа в 19:00 из первого подъезда в доме № 8 пол улице Венской. Девушка отметила, что оставила «железного коня» в подъезде всего на 15 минут, а когда вернулась, его уже не было.

«Если кто-то что-нибудь видел, сообщите, пожалуйста (8 (911) 356-71-54)», — написала псковичка. Она отметила, что уже написала заявление в полицию и попросила вора вернуть велосипед на прежнее место.