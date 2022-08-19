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Культура

Реставрацию часовни Псково-Печерского монастыря завершат до 28 августа

Реставрационные работы в часовне, которая находится в нижнем ярусе Никольской башни Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, планируют завершить к 28 августа, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«К празднику Успения Богородицы подцерковное пространство предстанет в обновленном виде», — говорится в сообщении.

По традиции на протяжении нескольких столетий во время престольного праздника Псково-Печерского монастыря через часовню проносят чудотворную икону Успения Богородицы, отметили авторы канала.

В часовне расположены образы Богородицы, написанные легендарным наместником монастыря, ветераном Великой Отечественной войны архимандритом Алипием Вороновым, который был художником и реставратором, участвовал в восстановлении архитектурного ансамбля монастыря. Также, как написано на сайте монастыря, в часовне есть редкое изображение — икона «Умиление» Псково‑Печерская. На этом образе Божия Матерь с умилением смотрит на Богомладенца Иисуса. Подобная икона, по преданию, была написана святым игуменом Корнилием. 

На время проведения работ убранство часовни перенесено на хранение в ризницу. 

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