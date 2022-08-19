Ученые рассказали о ягоде, замедляющей развитие рака

08:02, 19 августа 2022, ПАИ

Ученые выяснили, что черноплодная рябина (арония) помогает в борьбе с ростом раковых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition and Cancer.

По мнению специалистов, арония, благодаря своей высокой антиоксидантной активности, может уменьшить рост раковых клеток на 60 % за 24 часа. Такого эффекта можно достичь, употребив всего 50 мг экстракта аронии.

Экстракт черноплодной рябины, по словам врачей, также способствует снижению окислительного стресса, который является одной из причин развития рака груди. У ученых есть доказательства того, что местное применение экстракта этой ягоды способно замедлять течение колоректального рака, рака кожи и рака молочной железы.

Эксперты отмечают, что черноплодная рябина является одним из самых богатых источников растительных антиоксидантов наряду с черникой и брокколи.

«Антиоксиданты важны, потому что они удаляют свободные радикалы из клеток организма и предотвращают повреждение, вызванное окислением, которое является предшественником многих видов заболеваний», — пишет Daily Express

При этом ученые предупреждают, что употребление ягоды не всегда способно предотвратить развитие онкологии. Некоторые факторы риска развития рака, такие как старение или генетическая предрасположенность к заболеванию, не поддаются изменению. Врачи советуют всем, кто замечает необычные изменения в организме (опухоли, необъяснимую потерю веса, ночную потливость), как можно скорее проходить обследования.