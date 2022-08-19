Россиян могут начать перевозить за рубеж на «Яках»

08:32, 19 августа 2022, ПАИ

Российским авиакомпаниям предложили рассмотреть лизинг советских самолетов «Як-42Д», сообщают «Известия».

Самолёты позволят беспрепятственно выполнять рейсы за границу и не опасаться санкций. Весной–летом к нескольким перевозчикам обращался владелец 14 таких бортов — компания «АТ-Лизинг». В частности, лизинг «Як-42» рассматривали в «Ираэро», Red Wings и группе Utair.

Несмотря на свою надежность, модель морально устарела, уверены в авиакомпаниях. Директор «Ижавиа» по общим вопросам Павел Кульнев отметил, что подготовка экипажей на «Як» не проводится более 10 лет, и на рынке жесточайший дефицит пилотов на этот тип.

Кроме того, из-за трех двигателей «Як-42Д» потребляет больше топлива, чем Superjet, а для полетов на нем требуется третий член летного экипажа (бортмеханик), что повышает фонд оплаты труда.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев добавил, что этот самолет полностью обслуживается в России, включая украинские двигатели Д-36, так что импортозависимости и санкционных рисков у него нет. Поэтому в перспективе он может быть интересен заказчикам, но пока авиакомпаниям хватает имеющихся в парках самолетов, подытожил эксперт.