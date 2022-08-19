Жители Санкт-Петербурга столкнулись с лосем в Псковском районе
Ночью, на 277-м км трассы Р23 у деревни Подборовье произошло столкновение автомобиля Peugeot 308 с лосем.
По словам водителя, встречный автомобиль ослепил фарами и он даже не заметил лося. Произошло столкновение с животным.
Лось погиб на месте.
Жители Санкт-Петербурга от медицинской помощи отказались.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, охотовед, сотрудники ДПС, которые помогали с эвакуацией автомобиля.
По словам охотоведа, у лосей начался брачный сезон, поэтому они выходят на дорогу, не взирая на шум движения автомобилей.
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