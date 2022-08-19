Жители Санкт-Петербурга столкнулись с лосем в Псковском районе

09:14, 19 августа 2022, ПАИ

Ночью, на 277-м км трассы Р23 у деревни Подборовье произошло столкновение автомобиля Peugeot 308 с лосем.

По словам водителя, встречный автомобиль ослепил фарами и он даже не заметил лося. Произошло столкновение с животным.

Лось погиб на месте.

Жители Санкт-Петербурга от медицинской помощи отказались.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, охотовед, сотрудники ДПС, которые помогали с эвакуацией автомобиля.

По словам охотоведа, у лосей начался брачный сезон, поэтому они выходят на дорогу, не взирая на шум движения автомобилей.