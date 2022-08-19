ФОТОФАКТ Инсталляцию «Россия начинается здесь» обновляют в Пскове
Работы по обновлению инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой в Пскове начали утром 19 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Ранее псковичи в социальных сетях жаловались на плохое качество содержания инсталляции в туристический сезон. Отметим, что инсталляция была установлена в 2016 году и стала популярным туристическим объектом.
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