ФОТОФАКТ Инсталляцию «Россия начинается здесь» обновляют в Пскове

10:44, 19 августа 2022, ПАИ

Работы по обновлению инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой в Пскове начали утром 19 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее псковичи в социальных сетях жаловались на плохое качество содержания инсталляции в туристический сезон. Отметим, что инсталляция была установлена в 2016 году и стала популярным туристическим объектом.