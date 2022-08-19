За фермерскими яблоками на ярмарку предлагает зайти псковичам Борис Елкин

10:25, 19 августа 2022, ПАИ

За фермерскими яблоками на ярмарку предлагает зайти псковичам глава администрации Пскова Борис Елкин. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Один из первых праздников урожая – Яблочный Спас – отмечают 19 августа. По традиции в этот день принято угощать яблоками и печь яблочные пироги. За свежим урожаем можно прийти на фермерскую ярмарку на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского. Яблоки летних сортов – Бумажное, Конфетное, Авенариус и другие - привезли фермеры из Псковской области», - рассказал Борис Елкин.

Псковская ярмарка выходного дня в новом формате заработала в конце июля. На брендированной площадке, в месте, где исторически располагался Псковский торг, каждую пятницу и субботу можно найти экологичные товары местного производства: сыры и колбасы, козье молоко и перепелиные яйца, травяные чаи и мед, овощи и фрукты.