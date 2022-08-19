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Общество

Псковская область и Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге будут развивать связи

В Псковской области с двухдневным официальным визитом находится генеральный консул государства Израиль в Санкт-Петербурге Ури Резник, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

18 августа генконсул совместно с первым заместителем губернатора региона и представителем территориального органа МИД России в Пскове возложили цветы к памятнику освободителям Пскова в годы Великой Отечественной войны.

«Для Израиля очень значим подвиг Советской Армии, и для меня в рамках визита было крайне важно почтить и отдать дань уважения подвигу советского народа, Красной Армии в освобождении от нацистской тирании», — сказал Ури Резник.

Затем в правительстве Псковской области состоялась рабочая встреча Веры Емельяновой и Ури Резника при участии представителей региональных органов власти и МИД России в Пскове.

Вера Емельянова поприветствовала гостя на древней Псковской земле от имени губернатора региона Михаила Ведерникова. «Псковская область в силу своего географического положения — активный участник международных и межрегиональных проектов. Мы всегда рады дружескому общению и новым проектам», — подчеркнула она.

Генконсул поблагодарил руководство Псковской области за гостеприимство. Он сообщил, что цель рабочего визита — изучить потенциал двустороннего сотрудничества.

В рамках диалога стороны выразили заинтересованность во взаимодействии в различных сферах. В сфере общих интересов — сотрудничество в сфере культуры и искусства, туризма, средств массовой информации, социальной защиты граждан. Как отметила Вера Емельянова, Псковская область активно развивает новые технологии ухода за пожилыми и маломобильными гражданами и опыт Израиля в этих вопросах очень ценен. В 2017 году по линии Министерства труда и социальной защиты РФ псковские соцработники изучали опыт израильских коллег в сфере социального обслуживания старшего поколения. Часть наработок используется сегодня в соцучреждениях Псковской области. «Продолжение такого взаимодействия было бы полезно», — сказала она.

Также стороны готовы содействовать в изучении возможностей сотрудничества в здравоохранении и в сфере сельского хозяйства.

По итогам рабочей встречи Вера Емельянова и Ури Резник договорились направить предложения по конкретным направлениям сотрудничества для дальнейшей проработки и реализации.

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