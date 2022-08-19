Назван средний пробег автомобиля в Псковской области

10:51, 19 августа 2022, ПАИ

Среднегодовой пробег легковых автомобилей в Псковской области больше среднего по стране на 1,1 км. Об этом говорится в исследовании автомобильного сайта «Дром».

Средний пробег автомобилей в регионе составляет 19 800 км. Подсчет сделан на основе анализа 400 тысяч объявлений о продаже машин в возрасте до пяти лет, исключая автомобили с признаками скрученного пробега.

При этом в разных регионах «норма» годового наката отличается. Больше всех ездят автолюбители Кавказа — в среднем около 26 000 км в год. Также много проезжают жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области — примерно 20 000 км. Меньше всего накатывают автолюбители в Якутии (15 600 км в год).

Лидером по среднегодовому пробегу в стране является «Лада Ларгус» (25 150 км). Далее идут Datsun on-DO (25 100 км), Skoda Octavia (25 900 км), Kia Optima (24 800 км), Volkswagen Polo (24 000 км) и Toyota Prius (23 800 км). Самыми маленькими пробегами могут похвастаться премиум-авто и электромобили. Например, владельцы Porsche Taycan проезжают всего 8 000 км в год, а Nissan Leaf — около 11 000 км.