В Полистовском заповеднике планируют по-особому косить траву

11:16, 19 августа 2022, ПАИ

Научные изыскания для обоснования мероприятий по режимному скашиванию травы на лугах проводятся на территории Полистовского заповедника. Об этом сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты объяснили, что экологические реставрационные проекты на сельскохозяйственных ландшафтах необходимы, чтобы остановить деградацию окружающей среды и потерю биоразнообразия. При отсутствии сенокоса образуются монодоминантные луга с преобладанием злаков (вейника и лисохвоста). Это влечёт за собой сокращение разнообразия как мира растений, так и мира животных, отмечают эксперты.

В этом году были первично или повторно обследованы луга в урочищах Оболонье, Лебедево, Плавница, Гривы, Осье, в окрестностях деревни Ручьи. Выявлены участки с произрастанием шпажника черепитчатого (Gladiolus imbricatus L.), который включен в Красную книгу Псковской области со статусом категории редкости 3 (редкий вид). Для каждого участка составлены рекомендации по срокам и технологии сенокошения.

Всего в этом году будет скошено около 6 га на разных участках, рассказали в заповеднике.