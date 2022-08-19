Водный фейерверк и концерт группы «Уматурман: опубликована программа Дня города в Великих Луках

11:09, 19 августа 2022, ПАИ

На День города в 2022 году великолучан и гостей ждут как традиционные мероприятия, так и совершенно оригинальные шоу. О предстоящем праздновании Дня города 27 августа рассказала председатель комитета культуры администрации города Анжелика Романюк, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Уникальность предстоящего события, по словам Анжелики Романюк, в том, что праздник совмещен с региональным мероприятием – 350-летием со дня рождения Петра Первого. Она напомнила, что Великие Луки входят в список петровских городов. В этом году праздничные мероприятия будут организованы на территории исторических частей города.

Традиционно День города откроется в 11:00 на площади Вознесения. Там состоится церемония награждения благодарственными письмами главы города тех жителей, которые внесли весомый вклад в развитие Великих Лук. Кроме того, грамотами и медалями «За любовь и верность» будут отмечены три семейные пары. Великолучане и гости города увидят выступления творческих коллективов и отведают традиционный яблочный пирог весом порядка десяти килограммов. Перед дегустацией его освятит священнослужитель.



Параллельно рядом с библиотекой Семевского откроется книжная ярмарка издательской продукции. Жители смогут не только приобрести книжные издания, но и поучаствовать в программе, которую подготовила библиотека. Там выступят поэты, писатели, краеведы, историки, читатели библиотеки, пройдут мастер-классы. На площади Вознесения также будут представлены работы победителей международного конкурса «На пути из варяг в греки». Это уже четвертый международный конкурс. Инициаторами этого мероприятия выступают комитет культуры и Центр эстетического воспитания. В этом году представлено свыше 250 работ. Обширна и география - это Астрахань, Вологда, Смоленск, Санкт-Петербург, Томск, Ижевск, Красноярск, Апатиты, Ярославль, Западная Двина, Витебск и несколько городов Ленинградской и Псковской областей. В экспозиции принимают участие художники от 7 до 17 лет.



Далее в акватории реки Ловать впервые пройдет фестиваль на воде. Он будет представлять собой несколько этапов. В 12:00 состоится торжественный старт - водный парад на реке Ловать. Возглавлять его будут артисты драматического театра: Петр Первый, свита и так далее. Еще будут сюрпризы, которые великолучане увидят на воде: лодки, катамараны, байдарки, сапборды - более 60 плавательных средств. Они будут стартовать по очереди.



В 13:00 состоится заплыв на плавательных средствах, победители и призеры получат памятные подарки. Зрелищное действо будут комментировать ведущие. В 15:00 планируется костюмированное водное шоу. А в 15:30 начнется фестиваль оригинальных плавательных средств. Все желающие от 18 до 80 лет могли стать участниками конкурса. Для этого нужно было построить плавательное средство своими руками, презентовать его и в День города совершить переплыв с одного берега до другого. Победители получат замечательные призы. Анжелика Романюк подчеркнула, что во время проведения водного шоу будет дежурить отряд МЧС.

«Это первый наш опыт и, если он будет интересным, думаю, мы его продолжим. Вообще хочется, чтобы такое мероприятие стало брендовым для нашего города, как и воздухоплавание, чтобы сюда приезжало достаточно много гостей», - подчеркнула председатель комитета по культуре.



Параллельно с «Потешной флотилией» и другими водными шоу в великолукской крепости запланирована музыкальная площадка. Далее там будет разбит реконструкторский лагерь Петра Первого, пройдут мастер- классы по строевому шагу, стрельбе из лука. В Петровском парке откроется Город мастеров. Приедут мастера не только из Псковской области, будут гости из Смоленска, Твери, Новгорода, Витебска, Полоцка.



В 14:00 в краеведческом музее стартует выставка, посвященная Петру Первому: экспозиция города Петергоф. Также с 13:00 до 18:00 будет работать летняя эстрада с различными концертными программами. В 17:00 начнется концерт джазовой музыки. Перед великолучанами и гостями города выступят артисты из Санкт-Петербурга, специальный гость - солистка Ольга Абдулина, которая была участницей пятого сезона проекта «Голос».



С 18:00 программа переместится на площадь Ленина, где будет представлена широкая концертная программа. В 19:00 состоится обращение официальных лиц и вручение медалей. Хедлайнером Дня города станет музыкальная группа «Уматурман». В 22:30 впервые в Великих Луках планируется мультимедийное шоу - водный фейерверк. Кроме этого, 27 августа по отдельной программе в городе пройдет спортивный праздник на острове Дятлинка.