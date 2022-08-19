Прокуратура поздравила псковское общества инвалидов с 30-летием
Псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов и работники прокуратуры поздравили с 30-летием образования Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов сотрудников регионального отделения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Псковский транспортный прокурор выразил благодарность за сотрудничество и самоотверженный труд в оказании помощи людям с особенностями здоровья.
Председатель регионального отделения общества Марина Борисенкова поблагодарила прокуратуру за внимание.
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