В России за сутки госпитализировали более трех тысяч человек с COVID-19

11:35, 19 августа 2022, ПАИ

По состоянию на 19 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 3 349 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,3%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам экспертов, в 38 регионах отмечено увеличение количества госпитализаций. Снижение наблюдается в 39 регионах страны. Без изменений ситуация осталась в восьми субъектах РФ.

За 24 часа от COVID-19 вылечилось 21 887 человек, или на 1,8% больше в сравнении с 18 августа. Выявлено 37 609 новых случаев заражения коронавирусом. Умерло за сутки 65 человек.