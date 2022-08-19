Дети каждого третьего псковича всё лето провели дома - опрос

11:46, 19 августа 2022, ПАИ

По сравнению с прошлым годом дети стали чаще проводить каникулы в других городах России, отдыхать в оздоровительных и школьных лагерях. Число псковичей, организовавших ребёнку отдых на Чёрном море, снизилось незначительно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане.

О том, что ребёнок-школьник провел всё лето дома или в городе, рассказал каждый третий опрошенный (34%). Дети 25% родителей жили на даче или в деревне. Обеспечить ребёнку отдых на море в этом году удалось 18% псковичей. 12% горожан отправили своего школьника в оздоровительный лагерь, 10% организовали поездку по России. За границей побывали дети 7% опрошенных. Столько же респондентов сделали выбор в пользу школьного лагеря. Еще 5% родителей поделились другим опытом: их школьники побывали у родственников, в санатории, спортивном лагере и т. д.

Нынешнее лето оказалось более интересным для школьников Пскова, чем планировали их родители в преддверии каникул: съездить на Чёрное море и побывать в других городах России удалось детям большего количества опрошенных. Чаще, чем в летние каникулы 2021 года, родители рассказывали, что их дети-школьники побывали в других городах России, в оздоровительных и школьных лагерях, реже — на зарубежных курортах.