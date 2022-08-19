Воздушные змеи и диджеи: фестиваль «Мой FEST» пройдёт в Псковском районе

11:55, 19 августа 2022, ПАИ

Фестиваль «Мой FEST» пройдёт в селе Серёдка Псковского района 26 августа. Здесь выступят современные молодые псковские исполнители. Хедлайнерами фестиваля станет группа «Комната бывших», сообщили Псковскому агентству организаторы мероприятия.

Гостей фестиваля ждёт ярмарка ремёсел, фуд-корты, выставки учреждений высшего и среднего профессионального образования, конкурс воздушных змеев, выступление гусляров, народные игры, образовательные и интерактивные площадки, а также холли-вечеринка (праздник красок).

Член Общественной палаты Псковской области, заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алёна Иванова в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала, что на фестивале ожидается порядка 300 гостей. «Надеемся, что приедут из Пскова и близлежащих районов. И те, кто сейчас отдыхает, потому что «Мой FEST» будет уникальный, он будет проходить в рамках проекта по развитию территорий. В первую очередь, мы покажем, какой может быть Серёдка: недавно у нас завершился «Креатон-Хакатон» и Высшая школа экономики предложила некие решения по улучшению Серёдки. Они там будут также представлены», - отметила она.

«Помимо этого, мы покажем уникальных ремесленников, которые есть только в Серёдке и близлежащих районах. Ну и, конечно же, молодёжь ждёт большая вечеринка с красками, приедут известные диджеи Пскова. Ну, и поскольку в Середке есть небольшой аэропорт, мы решили сделать конкурс воздушных змеев, сейчас принимаются заявки. А тот, кто не подаст заявку, может просто приехать со своим уникальным воздушным змеем», - заключила Алена Иванова.

Организаторы фестиваля — АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области.