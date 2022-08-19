На 2,5 млн рублей за сутки обогатились за счёт псковичей аферисты

12:03, 19 августа 2022, ПАИ

Жители Псковской области отдали мошенникам свыше 2,5 миллиона рублей за сутки. Об этом ПАИ сообщиили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям областного центра, города Великие Луки, а также Опочки и Псковского района в последние дни звонили незнакомцы, и под предлогами предотвращения несанкционированного оформления кредитов и списания средств они завладели деньгами доверчивых граждан, рассказали в ведомстве. Некоторые злоумышленники ввели жителей региона в заблуждение при оформлении договора аренды квартиры через известные сайты.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с этим сотрудники полиции напоминают о мерах безопасности, которых следует придерживаться в данных ситуациях.

«Никому не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с обратной стороны пластиковой карты, а также СМС-коды и пароли, присылаемые банковскими учреждениями. Также, если поступает звонок от подозрительных незнакомцев, кем бы они ни представлялись, сразу же прекращать разговор и класть трубку. Следует перезвонить своим родственникам, которые, по словам звонивших, будто бы попали в беду, для уточнения информации. Ни при каких обстоятельствах не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщают незнакомые «доброжелатели». Если все-таки человек становится жертвой или свидетелем мошенничества, нужно немедленно обратиться в полицию и проинформировать о случившемся, чтобы сотрудники смогли своевременно предпринять необходимые меры реагирования», - рекомендовали в ведомстве.